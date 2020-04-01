إدارة Moulin D’or: لا صحة لما يتداول حول سيدة مصابة بكورونا احتكت في متجرنا

اشارت إدارة "Moulin d’or" فرع جبيل في بيان، الى انه "يتم تداول عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ محضر يفيد أن سيدة مقيمة في منطقة كفرزبونا-بلاط مصابة ب​فيروس كورونا​، وقد صار بموجبه تعداد أسماء الأشخاص التي إحتكت بهم والمتاجر التي تواجدت فيها من ضمنها محل "Moulin D’or" فرع جبيل، وذلك دون التأكد من صحة إصابتها بالفيروس وقبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تبين لاحقاً أنها أتت سلبية لناحية إصابتها بالفيروس".

واكدت إدارة "Moulin D’or" فرع جبيل أنها "تتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم المتجر والبضائع كافة، وصولا إلى تسليم السلع الى الزبائن عبر منفذ خارجي حفاظا على ​السلامة العامة​"، محذرة من "أي محاولة للتشهير بسمعتها تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية امام المراجع المختصة".

