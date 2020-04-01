وزارة العمل تتابع قضية انتحار العاملة الغانية

اشارت ​وزارة العمل​ في بيان، الى ان "دائرة التفتيش في وزارة العمل تابعت قضية ​انتحار​ العاملة Faustina Tay's من الجنسية الغانية في ​بيروت​، والتي اصبحت في عهدة ​القضاء​ المختص لاتخاذ الاجراءات المناسبة".

واعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة الأليمة، لافتة الى انها تعطي موضوع العاملات في الخدمة المنزلية الاولية في برنامجها وهي نظمت في الآونة الاخيرة ورشة عمل مع ​منظمة العمل الدولية​ بهدف إعادة النظر بنظام الكفالة، ووضعت مسودة عقد عمل موحد هو الان قيد الدرس و​النقاش​ من شأنه ان يحفظ حقوق العاملات، وينظم اطر العلاقة بينهنّ وبين اصحاب العمل.

وشددت الوزارة على ان ابوابها مفتوحة امام الجميع للنظر بأية شكوى ومتابعتها حتى النهاية.

وفي هذا السياق تقدمت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ من ​السفارة​ الغانية في بيروت بأحر التعازي بوفاة العاملة.