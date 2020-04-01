النشرة: تشديد الاجراءات الوقائية في منطقة حاصبيا تنفيذا لقرار التعبئة العامة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "​القوى الامنية​ رفعت خلال ​الساعات​ الماضية بالتعاون مع شرطة ​البلديات​ من وتيرة تشددها في في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية في منطقة حاصبيا تنفيذا لقرار التعبئة العامة ومنع التجول ابتداءا من ​الساعة​ السابعة مساءا وحتى الخامسة فجرا، فكانت دوريات مكثفة في كافة قرى وبلدات المنطقة لمراقبة التدابير الوقائية في المحلات المستثناة من قرار التعبئة العامة مع حث المواطنين على التقيد ب​الحجر المنزلي​، مع الإشارة إلى أن الالتزام التام بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية ما زالت تامة في المنطقة قطعتها لبعض الوقت زحمة للمواطنين أمام مكنات الصراف الآلي أمام ​المصارف​ لسحب رواتبهم، سرعان ما تدخلت ​القوى الأمنية​ وشرطة البلديات وعملت على تنظيم تواجد المتواجدين ضمن شروط ​السلامة العامة​ خوفا من الكورونا".

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