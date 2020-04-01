عبدالله: مد اليد على اموال الضمان ليست جديدة فتشوا خارجه

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انها "ليست جديدة، هي محاولات مد اليد على أموال ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، ولفت الى انه "للعلم، صندوق نهاية الخدمة يمول صندوق المرض، بسبب تهرب ​الدولة​ من دفع متوجباتها، وللعلم أيضا، لدينا لجنة فرعية في ​مجلس النواب​، تضع اللمسات الأخيرة، على نظام ​تقاعد​ وحماية اجتماعية عصري، فتشوا خارج الضمان". إضغط للمزيد

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