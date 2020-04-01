عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد يتجاوز الأربعة آلاف في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية الأربعاء أن عدد ال​وفيات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.

وتوفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19 وهو 969 وفاة سجّلت في 27 آذار.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنيه من أنّهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة كوفيد-19 الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا، ولا سيّما في نيويويورك، بؤرة الوباء في البلاد.