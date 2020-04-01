الصحة الإسرائيلية: 5591 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية عن تسجيل المزيد من الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد، لتصل الإصابات إلى 5591، بينما الوفيات بلغت 21 حالة بتسجيل وفاة جديدة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 3062 من المصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الصحية في منازلهم، بينما يخضع 689 مريضا للعلاج والرقابة في ​الفنادق​.

ويخضع 637 مريضا للعلاج في ​مستشفيات​ البلاد وصفت حالة 97 منهم بالخطيرة، فيما 76 مريضا يخضعون للرقابة الشديدة وأجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، مع دخول أنظمة الطوارئ ​الجديدة​ والتقييدات التي أقرتها ​الحكومة​ حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للتقييدات، تم تعطيل سوق العمل مع الإبقاء على نشاط 15% من أماكن العمل الحيوية، فيما يحظر التجمهر والخروج من المنازل، إلا من أجل التزود ب​المواد التموينية​ وشراء ​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​.