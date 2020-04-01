شعر ترامب يضعه مجددا في موقف محرج!

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مخاطبته أمس الأمريكيين بشأن تفشي وباء كورونا في البلاد لموقف محرج بسبب تسريحة شعره.
وأظهرت المشاهد ترامب وهو يدلي بخطابه، فيما ريح قوية تعبث بخصلات شعره وتشتت انتباهه.
اضطر الرئيس الأمريكي إلى وقف تطاير شعره بيده، الأمر الذي وجد فيه مناسبة للمزاح.
وقال ترامب مداعبا: "شعري يتطاير، وهو خاصتي. الشيء الوحيد لذي لا مهرب لك منه إن لم يكن لك.. لديك مشكلة إذا كنت رئيسا".
يذكر أن تسريحة شعر الرئيس الأمريكي كانت في مرات عديدة مادة خصبة للتندر والجدل، خاصة حين تعصف الريح بخصلات شعره وتتلاعب بها، لكنه أكد مرارا أنه لا يرتدي شعرا مستعارا، نافيا مزاعم البعض.
واشتكى الرئيس الأمريكي في 8 مارس الماضي من أن البعض يحاول إذلاله بتغيير شعره بواسطة برنامج "فوتوشوب".
المصدر: iz.ru
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