أمن طنجة يضع حدا لمروج مخدرات أغرق حي “بئر الشفا” بأقراص الإكستازي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء الثلاثاء، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وحجزت في حوزته 2500 قرص من إكستازي، في حي بئر الشيفا الموجود على مستوى تراب مقاطعة بني مكادة.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 38 عاما، جرى توقيفه خلال عملية أمنية بحي بئر الشفا بمدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية التفتيش الوقائي التي أخضع لها، عن حجز الكمية المذكورة من أقراص الإكستازي، فضلا عن هاتف نقال، كان يستعمله في ترويج هذه المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.