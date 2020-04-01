كورونا حول العالم: نحو43 ألف وفاة و860 ألف إصابة بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الأرواح وتسجيل الإصابات حول العالم، فيما تواصل الدول إغلاق حدودها وفرض المزيد من التقييدات لمنع تنقل المواطنين، إذ يواصل أكثر من 3 مليار العزل في المنازل كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

وأظهرت معطيات منظمة الصحة العالمية حول حصيلة الوفيات والإصابات جراء الفيروس حتى صباح اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 43 ألف حالة وفاة، بينما سجلت 860 ألف إصابة حول العالم.

في أميركا، أعلنت جامعة جون هوبكينز أن عدد الوفيات بفيروس المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.

وقال مسؤولون صينيون إن جائحة فيروس كورونا لم تنته في بلادهم بعد، وأن التحديات الهائلة لا تزال قائمة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ، إن السلطات بحاجة للتأكد من أن المصابين القادمين من الخارج لا ينشرون المرض.

في أوروبا، سجلت إيطاليا 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع، وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية بأن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

وتوفي في إسبانيا 849 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بكورونا، في حين بلغ عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 9222.

وفي فرنسا سجلت العدوى بفيروس كورونا رقما ملحوظا وصل إلى 7578 إصابة في يوم واحد، بينما سُجلت 499 وفاة في 24 ساعة.

بينما باتت روسيا تسجل 2237 حالة إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة بعد إحصاء 500 إصابة وثماني وفيات في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي حتى الآن.

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وفي بلجيكا، تم تسجيل 98 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، وارتفع عدد الوفيات إلى 705، وقال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية إن فتاة عمرها 12 عاما توفيت متأثرة بالفيروس، وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أصغر ضحية للمرض في أوروبا.

وفي السويد، سجلت السلطات 34 حالة وفاة جديدة، و407 إصابات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4035.

أما بريطانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 393 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1801.

وفي دول المغرب العربي، مددت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، لمدة 15 يوما إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء كوفيد-19.

وسجلت الجزائر تسع وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 44، والإصابات إلى 716، بينما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا فارتفع إجمالي الإصابات إلى 617، وعدد الوفيات إلى 36.

وفي الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 141 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2898، بينما بلغ إجمالي الإصابات 44600.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة وفاة مصابين اثنين وإصابة 110 أشخاص بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى عشر، والإصابات إلى 1563.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل وفاة جديدة بكورونا، ليصبح الإجمالي ست وفيات، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 646.

وفي أفريقيا، يواصل فيروس كورونا الانتشار في معظم الدول مخلفا مئات الإصابات وعشرات الوفيات، وأعلنت وزارة الصحة في مالي ارتفاع إصابات كورونا بالبلاد إلى 28.

وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 98، والوفيات إلى 8، أما في الكاميرون فقد أظهرت نتائج الفحوصات إصابة 51 شخصا بكورونا، من أصل 94 قدموا من الخارج، ويخضعون للحجر الصحي، وارتفعت الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى ست والإصابات إلى 193.