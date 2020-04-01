بالصور.. تعفير دور مسنين وأيتام ومشردين في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن القيام بحملة لتعفير وتعقيم دور المسنين والأيتام والمشردين شمال بغداد. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الأعظمية قامت بتعفير الدور المذكورة ضمن منطقة الكم، بالإضافة إلى القيام بحملة توعوية في كيفية الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة". Advertisements

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