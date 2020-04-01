مقتل قيادي بمليشيات مصراتة و3 من مرافقيه في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر عسكري ليبي، الثلاثاء، مقتل القيادي المدعو معز الشارف بمليشيا 166 التابعة لمليشيات مصراتة و3 من مرافقيه في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس.



وقال المصدر وفقا لـ"لعين الإخبارية": إن "معز الشارف" من أبرز القادة الذين ارتكبوا جرائم في حق الليبيين، موضحا أنه مقرب من القائد المليشاوي المدعو محمد الحصان، أحد المسؤولين عن مجزرة غريان 26 يونيو/حزيران العام الماضي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الشارف" شارك في عمليات هجومية ضد مواقع الجيش الليبي منذ بداية عملية طوفان الكرامة.

كما تورط "الشارف" -بحسب المصدر العسكري- في عدة جرائم، حيث شارك في مجزرة القربولي التي وقعت عام 2016، ومجزرة غريان التي وقعت العام الماضي واستهدفت عناصر من الجيش الليبي في مستشفى غريان، كما كان في صفوف المليشيات التي هاجمت الموانئ النفطية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مدينة مصراتة.

كما أسقط سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة السكت بمصراتة بعد أن تم استهدافها من قبل مقاتلات السلاح الجوي الليبي، وأسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين، جنوبي طرابلس.

واستهدفت قوات الجيش الليبي مصادر إطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها المليشيات الإرهابية من مشروع الموز بمنطقة السبعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات في مناطق وادي زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية، حيث تمكن من السيطرة على زليطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.