اخبار العالم

1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.

 

Advertisements

وأضافت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

 

والثلاثاء، أعلنت المكسيك، تمديد تعليق جميع الأنشطة غير الضرورية حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، في إطار الجهود الرامية لمكافحة تفشي فيروس .

 

وكانت السلطات قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس/آذار الجاري وحتى 20 أبريل/نيسان المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا