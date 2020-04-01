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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.
وأضافت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.
والثلاثاء، أعلنت المكسيك، تمديد تعليق جميع الأنشطة غير الضرورية حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، في إطار الجهود الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس/آذار الجاري وحتى 20 أبريل/نيسان المقبل.
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