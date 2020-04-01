زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجة، مساء الثلاثاء، جنوبي ولاية آيداهو الأمريكية من دون أن ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما أعلنت السلطات.



وفي حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في منطقة جبلية بعيدة عن أي مدينة كبيرة، أفاد سكّان بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية قرابة السادسة مساء بالتوقيت المحلّي، وأنّها استمرّت بين 20 و30 ثانية.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، فقد شعر بالهزّة السكان في ولاية آيداهو كما في 6 ولايات مجاورة.

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وحدّدت الهيئة الأمريكية مركز الزلزال على عمق 10 كلم وعلى بُعد نحو 30 كلم من قرية ستانلي الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 68 نسمة فقط، وعلى بُعد 125 كلم من بويسي، عاصمة الولاية.

وقالت دائرة الشرطة في مدينة بويسي في تغريدة على "تويتر": "نعم نحن أيضاً شعرنا به. لا تقارير عن أضرار في الوقت الراهن".

وأضافت: "ظلّوا بأمان في بويسي، واتّصلوا بنا إن احتجتم إلينا".

وقال بول بودين رئيس مختبر العلوم الجيولوجية في جامعة واشنطن لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية المحلية إنّ آخر زلزال قوي ضرب المنطقة يعود تاريخه إلى عام 1983.

من جهتها، كتبت لورين ماكلين رئيسة بلدية بويسي في تغريدة على "تويتر"، أنّ موظفي البلدية "يفحصون جميع المنشآت ويجرون فحوصات هيكلية في وسط المدينة وفي أحيائنا"، للتحقّق ممّا إذا كانت أي منشأة قد تعرّضت لأضرار من جراء الزلزال.