- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 6,5 درجة، مساء الثلاثاء، جنوبي ولاية آيداهو الأمريكية من دون أن ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما أعلنت السلطات.
وفي حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في منطقة جبلية بعيدة عن أي مدينة كبيرة، أفاد سكّان بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية قرابة السادسة مساء بالتوقيت المحلّي، وأنّها استمرّت بين 20 و30 ثانية.
وبحسب وسائل إعلام محليّة، فقد شعر بالهزّة السكان في ولاية آيداهو كما في 6 ولايات مجاورة.
وحدّدت الهيئة الأمريكية مركز الزلزال على عمق 10 كلم وعلى بُعد نحو 30 كلم من قرية ستانلي الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 68 نسمة فقط، وعلى بُعد 125 كلم من بويسي، عاصمة الولاية.
وقالت دائرة الشرطة في مدينة بويسي في تغريدة على "تويتر": "نعم نحن أيضاً شعرنا به. لا تقارير عن أضرار في الوقت الراهن".
وأضافت: "ظلّوا بأمان في بويسي، واتّصلوا بنا إن احتجتم إلينا".
وقال بول بودين رئيس مختبر العلوم الجيولوجية في جامعة واشنطن لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية المحلية إنّ آخر زلزال قوي ضرب المنطقة يعود تاريخه إلى عام 1983.
من جهتها، كتبت لورين ماكلين رئيسة بلدية بويسي في تغريدة على "تويتر"، أنّ موظفي البلدية "يفحصون جميع المنشآت ويجرون فحوصات هيكلية في وسط المدينة وفي أحيائنا"، للتحقّق ممّا إذا كانت أي منشأة قد تعرّضت لأضرار من جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.