تعرف على مصدر ثقة الإمارات بقدرتها على الانتصار في مواجهة فيروس كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها " توجيهات القيادة الرشيدة، والإمكانات الصحية والاقتصادية، والجهود الوطنية المبذولة، والوعي المجتمعي، هي مصدر ثقة الإمارات وإيمانها بقدرتها على الانتصار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تستنفر الطاقات والخبرات في الفريق الوطني وكوادرنا الصحية والإدارية التي تقود هذه الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" بأن " صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريص على متابعة كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، فهو يتابع التطورات من خلال التواصل الدائم مع الفريق الوطني لقيادة هذه الأزمة، للعمل ضمن مختلف المسارات التي تضمن الحفاظ على صحة المجتمع، وتسيير عجلة العمل والاقتصاد والحياة في مؤسساتنا وبلادنا " .

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ولفتت إلى أن الخطط الوطنية امتدت لضمان ديمومة الأمن الغذائي والدوائي والإمدادات، واستمرار العملية التعليمية عبر خطة لتنفيذها «عن بعد» اعتماداً على البنية التحتية التكنولوجية المتطورة المتوفرة في البلاد، فيما لا تتوانى السلطات عن اتخاذ أي إجراء وفق المتطلبات لحماية المجتمع، وضمان مسار حياته اليومية وتلبية احتياجاته اللازمة.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " سننتصر في هذا التحدي، بحكمة وحذر، بجهود الخط الدفاعي الأول في القطاع الصحي، والتكاتف في المجتمع، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خاصة أن الدولة تعتمد في استراتيجيتها على المنهجية العلمية والشفافية، وحشد الطاقات منذ اليوم الأول لظهور الوباء".