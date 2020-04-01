نقيب أصحاب السوبرماركت: الوضع صعب جدا ولا يتوفر لدينا دائما بضائع جديدة

شدّد نقيب أصحاب السوبرماركت ​نبيل فهد​، على أنّ "الوضع صعب جدًّا ولا يتوفّر لدينا دائمًا بضائع جديدة، بل من الصعب توفيرها. لذا، نحن نبيع من المخزون المتوفّر، أضف إلى ذلك صعوبة توفّر العملة الصعبة لغرض الإستيراد، وقد لمسنا ذلك خصوصًا من نحو أسبوع، فأغلبيّة محلات الصيرفة مقفلة أو لا يتوفّر لديها ​الدولار​".

وعمّا إذا كان هناك انقطاع في بعض أصناف السلع الاستهلاكية، لفت في حديث صحافي إلى أنّ "هناك صعوبة خصوصًا في توفير الحبوب، لأنّه لا يمكن تخزينها لفترة طويلة، كما يتمّ تسعيرها وفق سعر صرف الدولار"، موضحًا أنّ "على سبيل المثال، تمّ احتساب سعر الأرُز الّذي اشتريناه أمس على سعر 2850 ليرة مقابل الدولار. ورغم ارتفاع الأسعار نواجه صعوبة أحيانًا في إيجاد كلّ أصناف الحبوب وفق الكمية الّتي نطلبها، فقد نضطرّ إلى التواصل مع 5 تجار لنؤمّن طلبيّاتنا".