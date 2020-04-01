بري: أقف الآن بكل ما أوتيت من قوة ومسؤولية كحارس لهذه الجمهورية

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "أنّه على استعداد لأن يدخل مجدّدًا إلى حلبة "تصويب المسار" إن كان ثمة موجب لذلك في أي لحظة وحول أي موضوع"، مركّزًا على "أنّني الآن أقف بكلّ ما أوتيت من قوّة ومسؤوليّة، كحارس لهذه الجمهورية".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "أمامنا اليوم أزمتين: الأزمة الاقتصاديّة الّتي لا بدّ أن تُواجَه بحكمة وخطوات إنقاذيّة سريعة، وأزمة "​كورونا​" الّتي لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مكافحتها، وكلّ من يتناول ​المستشفيات​ والجهاز الطبّي والتمريضي العامل في هذا الإطار، بانتقاد أو استخفاف أو بالتقليل من شأنهم، نيّته خبيثة، لا تمسّ هؤلاء فقط بل كلّ المنكوبين بالوباء ومعهم كلّ اللبنانيّين".