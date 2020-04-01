أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أنّه على استعداد لأن يدخل مجدّدًا إلى حلبة "تصويب المسار" إن كان ثمة موجب لذلك في أي لحظة وحول أي موضوع"، مركّزًا على "أنّني الآن أقف بكلّ ما أوتيت من قوّة ومسؤوليّة، كحارس لهذه الجمهورية".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "أمامنا اليوم أزمتين: الأزمة الاقتصاديّة الّتي لا بدّ أن تُواجَه بحكمة وخطوات إنقاذيّة سريعة، وأزمة "كورونا" الّتي لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مكافحتها، وكلّ من يتناول المستشفيات والجهاز الطبّي والتمريضي العامل في هذا الإطار، بانتقاد أو استخفاف أو بالتقليل من شأنهم، نيّته خبيثة، لا تمسّ هؤلاء فقط بل كلّ المنكوبين بالوباء ومعهم كلّ اللبنانيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: أقف الآن بكل ما أوتيت من قوة ومسؤولية كحارس لهذه الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.