غبريل: الدولار مفقود موقتا بالأسواق إلى حين جلاء تداعيات "كورونا" على الاقتصاد الأميركي

لفت الخبير ​الاقتصاد​ي ​نسيب غبريل​، إلى أنّ "​الدولار​ مفقود موقّتًا في الأسواق إلى حين جلاء تداعيات وباء "​كورونا​" على الاقتصاد الأميركي وبعض ​المصارف​ المركزية حول العالم".

وركّز في مداخلة إذاعيّة، على أنّ "سعر صرف الدولار لدى الصرافين تأثّر أيضًا بأزمة "كورونا"، موضحًا أنّ "مسألة الـ"هيركات" لا تزال ضمن التكهنات الإعلاميّة، لأنّ هناك تكتّمًا حول الخطّة الإصلاحيّة للحكومة".