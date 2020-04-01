تسجيل 5453 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و149 حالة وفاة أخرى

أظهرت إحصائيّات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​ألمانيا​ ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732"، موضحةً أنّ "حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة".

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