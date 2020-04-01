شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. تعرف على أبرز مشروعات قطاع الرى فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمي "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 2.28 مليار جنهة لصالح تنفيذ 254 مشروع بقطاع الرى.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة فى قطاع الري فى ضوء التقرير الحكومى الذى حصلت الخليج 365 علي نسخه منه :

1- 4.3 كم أطوال الترع التي تم تغطيتها داخل الكتل السكنية.

2- 13.6 كم أطوال الشواطيء التي تم حمايتها.

3- 70.3 ألف فدان مساحة الزمامات التي تم إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطي لها.

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4- 8 مليار متر كعب كمية المياة الجوفية السطحية التي تم توفيرها.

5- 1.9 كم أطوال مجري نهر النيل التي تم تطويرها وتنميتها.

6- 4.5 كم أطوال المصارف التي تم تغطيتها داخل الكتل السكنية.

7- 12.6 ألف فدان مساحات الزمامات التي تط تطوير شبكات ري لها.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.