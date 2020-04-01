محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
تواجه شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت انتقادات لفصلها عاملا في الولايات المتحدة قاد إضرابا للمطالبة بإجراءات وقائية من فيروس كورونا.
وشارك العامل في تنظيم الإضراب بسبب أن الموظفين قالوا إن الشركة لا توفر الحماية المناسبة لهم من فيروس كورونا في مستودع للشركة بجزيرة ستيتن آيلاند في نيويورك.
وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الثلاثاء إنه أمر مسؤول حقوق الإنسان في المدينة بإجراء تحقيق في تلك الواقعة.
ونفت أمازون تلك الادعاءات، وقال متحدث باسم الشركة إن العامل قام بذلك لأنه انتهك متطلبات الحجر الصحي وعرّض زملاءه للخطر.
وتواجه الشركة انتقادات بسبب ظروف العمل بها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تواجه انتقادات لفصلها عاملا طالب بإجراءات وقائية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.