المكسيك تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1215

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت المكسيك أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1215 شخصا يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خوسيه لويس ألوميا المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 29 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح أن هناك 3511 حالة مشتبها في إصابتها، كما تم تأكيد سلبية 6282 حالة.
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