كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و101 إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 165 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 101 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ حصيلة الإصابات 9887، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه بدءا من اليوم الأربعاء سيخضع جميع القادمين إلى كوريا الجنوبية لعزل ذاتي لمدة أسبوعين ضمن إجراءات الدولة الرامية للحد من تفشي الفيروس عبر الوافدين من الخارج.

وأضافت أن هؤلاء الذين ليس لهم مكان إقامة سيدفعون حوالي 100 ألف وون (82 دولارا أمريكيا) في اليوم الواحد مقابل استخدام المنشآت العامة.

كما سيتعين على الأشخاص الخاضعين للعزل تنزيل تطبيق على هواتفهم المحمولة يسمح للسلطات بمتابعتهم والتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات. كما يمكنهم الإبلاغ عن حالاتهم عبر هذا التطبيق.