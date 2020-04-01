سلطنة عمان تسجل أول وفاة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان ليل الثلاثاء ،الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان إن الوفاة تعود لمواطن عماني 72 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وكانت سلطنة عمان سجلت الثلاثاء 13 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بها إلى 192 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أن 34 حالة منها تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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