وفاة أصغر ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

توفي فتى بريطاني عمره 13 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن المستشفى الذي كان يتعالج فيه وأسرته التي أكّدت أنّه لم يكن مصاباً بأي مرض آخر.

وفارق الصبي الحياة يوم الإثنين بعد أيام من تأكّد إصابته بمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك، بحسب المعلومات المتوافرة، الضحية الأصغر سناً التي يحصدها الوباء في بريطانيا.

أما الضحية الأصغر لكوفيد-19 في أوروبا على الإطلاق بحسب المعلومات المتوافرة فهي فتاة عمرها 12 عاماً أعلنت وفاتها في بلجيكا في وقت سابق من يوم الثلاثاء.