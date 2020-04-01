ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأميركية مساء الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومتراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إيداهو الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.