شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف إصابة بكورونا ... ألمانيا ترفع حصيلة الإصابات والوفيات والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت احصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732. وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.

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