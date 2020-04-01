جنوب أفريقيا تجنّد 10 آلاف عامل صحي لفحص المواطنين في منازلهم لاكتشاف المصابين بـ«كورونا»

تعتزم جنوب أفريقيا إطلاق برنامج لإجراءمسح واسع النطاق للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وإرسال حوالي 10 آلاف عامل صحي لفحص المواطنين في منازلهم بهدف اكتشافالمصابين بالفيروس المستجد وهي خطوة لم تقدم عليها أي دولة في منطقةجنوب الصحراء الأفريقية حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج جاء بعدأربعة أيام من بدء فترة الغلق العام التي قررتها الحكومة لمدة 3 أسابيعبهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. كما تقرر حظر بيعالسجائر والكحوليات ونشر الجيش لتنفيذ قرار الغلق.

وسيتولى العمال الصحيين الميدانيين توجيه الأشخاص الذين يعانون من أعراضالإصابة بفيروس كورونا إلى العيادات المحلية أو العيادات المتنقلةلإجراء التحليل لهم، في حين سيتم نقل المصابين الذين يعانون من أعراضشديدة للمرض إلى المستشفيات لعلاجهم.

وسيتم حجز الأشخاص المصابين بالفيروس لكن لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهرعليهم أعراض بسيطة في العزل المنزلي أو داخل منشآت توفرها الحكومة.

من ناحيته قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مكهيزي إن التعاملالحاسم لجنوب أفريقيا مع تفشي الفيروس يبدو أنه يؤتي ثماره، حيث لم تزداعداد المصابين إلى المستويات المتوقعة، مضيفا أن التقديرات كانت تشيرإلى وصول عدد المصابين إلى ما يتراوح بين 4000 و5000 حالة بنهايةنيسان/أبريل المقبل، في حين أن الأرقام الفعلية تشير إلى أنه لن يتم

الوصول إلى هذه التقديرات.

في الوقت نفسه، فإن عدد الإصابات المؤكدة في جنوب أفريقيا هي الأعلى علىمستوى قارة أفريقيا حيث وصل إلى 1353 حالة بزيادة قدرها 27 حالة اليوم.

وقد تم تحليل عينات إلى حوالي 39.5 الف شخص من بين سكان جنوب أفريقيا البالغعددهم 59 مليون نسمة.

