كندا تخصص 1.4 مليار دولار أمريكي للمعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات"، وفقا لقناة "سي بي سي".

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وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الكندية، فقد سجلت البلاد 8536 حالة بفيروس كورونا المستجد فارق الحياة منهم 96 شخصا.

وأكد ترودو يوم الأحد، أن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة