مصادر الجمهورية: إتصالات جارية لتجاوز بعض العقبات التي تحول دون التفاهم على الأسماء بملف التعيينات

كشفت مصادر وزاريّة مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الاتصالات الجارية المتعلّقة بملف ​التعيينات​ المصرفية والمالية تركّز على تجاوز بعض العقبات الّتي تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة أن يصوّت ​مجلس الوزراء​ على اسم غير مُتّفق عليه، في اعتبار أنّ الآليّة الّتي اتُفق عليها تقضي بطرح أربعة أسماء لكلّ مركز، على أن يتمّ التصويت على واحد منها".

في سياق متّصل، عَلِمت "الجمهورية" أنّ "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا يتضمّن بندًا واضحًا تحت عنوان "تعيينات مختلفة"، وهي: نواب حاكم "​مصرف لبنان​" وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على ​المصارف​ وعددهم خمسة، أعضاء ​هيئة الأسواق المالية​ وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".

ولفتت إلى أنّ "الجدول قد اُرفق بسِيَر ذاتية للمرشحين لهذه المراكز، وهم :

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- المرشحون لمركز نواب حاكم "مصرف لبنان" (4 نواب): مازن سويد، فؤاد أبو حسن، خالد عبد الصمد، سليم شاهين، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، فادي فليحان، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، الكسندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين.

- المرشحون لرئاسة وعضوية لجنة الرقابة على المصارف وعددهم (5): موفق اليافي، نادين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركة، ربيع عمة، جوزيف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب.

- المرشحون لعضوية هيئة الأسواق المالية وعددهم (3): يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني".