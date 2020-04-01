شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب باستغلال مواجهة كورونا وإزالة القمامة من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإيجاد حلول سريعة لمشكلة القمامة والمخلفات بأنواعها المختلفة، واستغلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحل هذه المشكلة حتى لو جزء منها، بإزالة أكوام وتلال القمامة المنتشرة في الشوارع على مستوى معظم المحافظات، لأن الحفاظ على نظافة الشوارع في هذه الظروف الصعبة أمر هام وضرورى جدا.

وقالت "جاب الله"، لـ"الخليج 365"، إنه يجب استغلال الفترة الحالية وانخفاض الكثافة المرورية والازدحام في الشوارع بشكل كبير في حل مشكلة القمامة، مطالبة بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لعمال النظافة، والاهتمام بتوفير المعدات والآلات اللازمة للنظافة، واستخدام أحدث المعدات.

وأشارت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أمية الحرص على تعميم وتفعيل منظومة الجمع المنزلى في كل المناطق، وطالبت بتوفير أعداد كافية من صناديق القمامة في كل الطرق على مستوى الجمهورية.

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وكان أمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، طالب وزيرة البيئة، بدعم المحافظات عن طريق جهاز إدارة المخلفات التابع للوزارة، بتوفير موارد مالية للتعاقد مع مقاولين نقل، لرفع مخلفات القمامة من الشوارع بكافة المحافظات، وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار دعم الوزارة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وتحمل لمسؤليتها فى هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود للصالح العام.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أنه سيتم تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية، للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات، متضمنة العمل على نظافة الشوارع ونشر ارشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع.