شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب المحافظات بتقديم تقرير سنوى عن إنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، لتقديم تقرير سنوي عن أداء كل محافظة خلال العام المالي الجاري 2019/2020، الذى سينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطلب من كل محافظة إعداد تقرير عن مؤشرات الأداء خلال السنة المالية، يشمل ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية، خلال هذه السنة، وما تعثر تنفيذه ومعوقات عدم التنفيذ، ويتم رصد احتياجات كل محافظة في التقرير، ليتم مراعاة ذلك عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021.

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وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن اللجنة فتحت ملف تعظيم موارد الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة من المستوي الأعلي المحافظة ثم المركز والمدينة والحي حتي المستوي الأدني القرية، مضيفا أن اللجنة تستهدف مساعدة الوحدات المحلية فى تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وأن يكون لها موازناتها الخاصة والمستقلة، وتعظيم مواردها الذاتية.

وأضاف النائب محمد الحسيني، أن هناك توصيات عديدة أصدرتها لجنة الإدارة المحلية للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية لتوجيه المحافظات بتنفيذها، وهذه التوصيات اعتمدها المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مستطردا: "توصيات البرلمان ملزمة للحكومة ولابد من تنفيذها، نحن فريق واحد ونعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن".