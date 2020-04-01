شكرا لقرائتكم خبر عن 108 مليون جنيه لتنفيذ 22 مشروعاً بسوهاج ضمن برنامج تنمية صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمي "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 108 مليون جنية لصالج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة في قطاع التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى تضمن إنشاء وتطوير 22 مشروعاً بمحافظة سوهاج تنوعت ما بين مياه الشرب لعدد من المراكز بالمحافظة، بالإضافة إلي مشروعات الطرق والنقل والصرف الصحي، في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت الخليج 365 علي نسخه منه :

1- عدد 11 مشروع مياه الشرب بمحافظة سوهاج.

2- عدد 6 مشروعات الطرق والنقل بمحافظة سوهاج.

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3- عدد 2 مشروع صرف صحي بمحافظة سوهاج.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.