ترامب: على الشعب الأميركي الاستعداد لأيام سوداء خلال الأسبوعين المقبلين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية، مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات تفشي فيروس كورونا: “سنمر بأسبوعين عصيبين ونريد من كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام، وسنرى الضوء في نهاية النفق”.

وقال “على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف ترامب: “يتعين علينا الاحتفاظ بـ10000 من أجهزة تنفس الاصطناعي للتعامل مع الزيادة المتوقعة لحالات الإصابة”.

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وبغلت عدد الإصابات بفيروس كورنا في الولايات المتحدة التي تتصدر بلدان العالم 185 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفايات 3780 حالة وفاة منها 639 وفاة جديدة.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه يجب على كل أميركي الالتزام بالإجراءات خلال الـ 30 يوما القادمة.

وسبق وكانت سيناريوهات متشائمة لعملاء أمريكيين قد توقعت إصابة الملايين، ووفاة أكثر من 1.2 مليون أمريكي جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.