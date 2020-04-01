شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب "إيداهو" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء الثلاثاء. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومترا عن غربي مدينة شاليس في إيداهو. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

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