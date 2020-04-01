بالرغم من كورونا.. دوري كرة القدم الأمريكية يتوقع انطلاق الموسم في موعده وبلا توقف

في الوقت الذي تمّ إلغاء أو تأجيل العديد من المسابقات الرياضية الكبرى حول العالم مع انتشار فيروس كورونا، قال مسؤولو دوري كرة القدم الأمريكية (إن.اف.ال) اليوم الثلاثاء إنهم يعتزمون إقامة البطولة في موعدها في سبتمبر أيلول بدون أي توقف مع خوض مباريات في لندن والمكسيك أيضا.

وقبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق موسم 2020 لم يرحب المسؤولون بفكرة تأجيل أو اختصار الموسم أو إقامة مباريات خلف أبواب مغلقة.

وقال جيف باش نائب الرئيس التنفيذي لرابطة أندية دوري كرة القدم الأمريكية في مؤتمر عبر الفيديو "طبقا لخططنا وتوقعاتنا فإننا نعتزم إقامة الموسم بشكل كامل وفي موعده مع خوض جميع مباريات الدور التمهيدي والأدوار الاقصائية".

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يذكر أن تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف العديد من المسابقات الرياضية العالمية ومن بينها الأولمبياد خلال الأسابيع الأخيرة.

ويبقى دوري كرة القدم الأمريكية، أغنى مسابقة وأكثرها مشاهدة في الولايات المتحدة، مسابقة الدوري الاحترافية الوحيدة في أمريكا الشمالية التي تجنبت قرارات إيقاف النشاط بسبب انتشار كورونا حيثأن موعد انطلاقها التقليدي في أواخر الصيف.

لكن رابطة الدوري قررت اغلاق العديد من المرافق المتاحة للفرق حاليا وإلغاء الاجتماع السنوي لملاك الأندية الذي كان مقررا هذاالأسبوع في فلوريدا.