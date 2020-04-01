اتفاق أمريكي روسي بشأن مواصلة الحوار بملف إنتاج الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث وزيرا الطاقة الأمريكي، دان برويليت ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، أسعار النفط العالمية الثلاثاء واتفقا على مواصلة الحوار ضمن إطار بيان مجموعة الـ20.

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية: "ناقش دان برويليت مع نظيره ألكسندر نوفاك آخر التطورات في أسواق الطاقة".

وأضاف البيان، "قد تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة الرئيسيين، بما في ذلك في إطار مجموعة العشرين، للتعامل مع هذه الفترة غير المسبوقة من الانقطاعات في الاقتصاد العالمي". وأشار البيان إلى أن الوزير دان برويليت يتطلع إلى مواصلة المناقشات مع زملائه حول العالم بهذه القضية المهمة".

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كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال يوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بشأن أسعار النفط وجهود مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن روسيا والممكلة العربية السعودية تخططان للاجتماع، وأنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نخطط جميعا للعمل معا لتقييم ما يمكننا القيام به. لأنكم لا تريدون أن تفقدوا صناعة النفط. ففي هذا القطاع آلاف وآلاف من الوظائف".

هذا وكان الرئيسان الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، قد اتفقا خلال اتصال هاتفي، يوم الاثنين، على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي. كما ناقشا سبل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك، في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوط متمثلة في تراجع الطلب على النفط الخام، بسبب تفشي وباء كورونا وزيادة معروض النفط بعد فشل دول "أوبك+"، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد مارس/آذار 2020.