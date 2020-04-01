لفت رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح صحافي، إلى "أنّنا عندما نطلب من الناس البقاء في منازلهم، يكون جوابهم: "أمّنوا لنا لقمة عيشنا". وبعدما حدّدت الحكومة فترة منع التجوّل من الساعة الخامسة مساءً، بات الناس يخرجون خلال النهار للقيام بأعمالهم".
وأوضح أنّ "بانتظار بدء الخطوات التنفيذيّة لخطّة الحكومة، تعمل بلدية طرابلس على تأمين نحو 30 ألف حصّة غذائيّة من أصل 50 ألفًا، تحتاجها عائلات المدينة، لكنّها لا تكفي لأكثر من 20 يومًا".
كانت هذه تفاصيل خبر يمق: بلدية طرابلس تعمل على تأمين نحو 30 ألف حصة غذائية من أصل 50 ألفا تحتاجها عائلات المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.