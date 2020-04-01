يمق: بلدية طرابلس تعمل على تأمين نحو 30 ألف حصة غذائية من أصل 50 ألفا تحتاجها عائلات المدينة

لفت رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، في تصريح صحافي، إلى "أنّنا عندما نطلب من الناس البقاء في منازلهم، يكون جوابهم: "أمّنوا لنا لقمة عيشنا". وبعدما حدّدت ​الحكومة​ فترة منع التجوّل من الساعة الخامسة مساءً، بات الناس يخرجون خلال النهار للقيام بأعمالهم".

وأوضح أنّ "بانتظار بدء الخطوات التنفيذيّة لخطّة الحكومة، تعمل بلدية طرابلس على تأمين نحو 30 ألف حصّة غذائيّة من أصل 50 ألفًا، تحتاجها عائلات المدينة، لكنّها لا تكفي لأكثر من 20 يومًا".