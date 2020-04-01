حاكم ولاية كونيتيكت: المخزون الاستراتيجي الأميركي من الإمدادات الطبية خاو الآن

كشف حاكم ولاية ​كونيتيكت​ الأميركية نيد لامونت، أنّ "المخزون الاستراتيجي الوطني الأميركي من الإمدادات الطبيّة خاوٍ الآن، وأنّ الولاية تحاول بمفردها تأمين أجهزة تنفّس صناعي ومعدّات حماية شخصيّة لمكافحة جائحة "كورونا" المستجدة".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا حصلنا على 50 جهاز تنفّس صناعي، وأنا ممتن لذلك"، مركّزًا على "أنّنا الآن بمفردنا، وفي الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدّات الوقاية الشخصيّة بقدر ما نستطيع".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يوم السبت الماضي، تخلّيه عن فرض العزل على ولايات ​نيويورك​ ونيوجيرزي وكونيتيكت، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى "أنّه طلب من مركز مراقبة الأمراض، السلطة المكلفة الصحة على المستوى الوطني، نشر بيان حازم يحدّ من التنقلات للدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، لكن من دون أن يغلق حدودها".