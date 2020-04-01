ذكرت وزارة الصحة في ​المكسيك​، في بيان، أنّ "عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 1215 حالة"، مقارنةً مع 1094 حالة في اليوم السابق. ولفتت إلى أنّ "عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29"، بعدما سجلّ 28 في اليوم السابق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المكسيكية: إرتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1215 والوفيات إلى 29 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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