داخلية تركيا: فرض حجر صحي على 50 بلدة وسفر المواطنين بين الولايات انخفض بنسبة 98.9 بالمئة

أعلن وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، "فرض حجر صحّي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية تركيّة، لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت في مقابلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "نسبة سفر المواطنين بين الولايات (الـ81) انخفض بنسبة 98.9 بالمئة، عقب تقييد السفر مؤخّرًا إلّا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنيّة"، كاشفًا أنّ "من بين المصابين بـ"كورونا" في ​تركيا​، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، ووالي واحد".

وفي وقت سابق يوم أمس الثلثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية "تسجيل 46 وفاة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 214، إضافةً إلى أنّ أعداد المصابين بالفيروس في ارتفعت إلى 13 ألفًا و531، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243".