شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ حاكمة لعمل البنوك فى مصر.. الشفافية وحماية حقوق العملاء أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص الباب الثالث مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على آليات تنظيم الجهاز المصرفى، وخصص المُشرع الفصل الثالث من الباب الثالث بمشروع القانون لعرض قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، جيث ألزمت المادة (84) كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقا للمبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أية مخالفة جسيمة تتعلق بأى منها.

2- وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره.

3- مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

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4- بذل العناية الواجبة وفقا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

5- تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفى وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

6- التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية.

7- العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأُطر الفعالة لإدارتها.