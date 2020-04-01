شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ حاكمة لعمل البنوك فى مصر.. الشفافية وحماية حقوق العملاء أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص الباب الثالث مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على آليات تنظيم الجهاز المصرفى، وخصص المُشرع الفصل الثالث من الباب الثالث بمشروع القانون لعرض قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، جيث ألزمت المادة (84) كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقا للمبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزى عن أية مخالفة جسيمة تتعلق بأى منها.
2- وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره.
3- مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.
4- بذل العناية الواجبة وفقا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.
5- تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفى وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.
6- التعامل مع البنك المركزى بمصداقية وشفافية.
7- العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأُطر الفعالة لإدارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مبادئ حاكمة لعمل البنوك فى مصر.. الشفافية وحماية حقوق العملاء أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.