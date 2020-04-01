شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح إسناد تطوير منظومة صرف الأمطار لصندوق تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إعادة النظر فى بالوعات صرف الأمطار على مستوى الجمهورية، خاصة فى وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات، على أن يُراعى ضرورة إعادة النظر فى صرف الأمطار مرة أخرى على صعيد المحافظات المختلفة، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها مصر مؤخرا والتى تتطلب ضرورة أن تكون هناك آليات جديدة للتعامل مع هذه التغيرات والطقس الجديد لمنع حدوث أزمات فى المستقبل.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إسناد مهمة تطوير بالوعات صرف مياه الأمطار لصندوق تطوير العشوئيات، وذلك من خلال مهندسين متخصصين، على أن يكون الصندوق على مستوى مصر هو المعني بالتطوير على صعيد كافة المحافظات، مؤكدا أنه يمتلك المقومات والمعلومات والحصر والكوادر التى تجعله أكثر جهة مؤهلة للقيام بهذا الأمر على أرض الواقع بما يحدث طفرة فى هذا الصدد.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الصندوق يعمل فى التطوير والبنية التحتية ولديه حصر شامل بالطرق الرئيسية، على أن يعمل بشكل مركزي لما لديه من معلومات دقيقة حول الأماكن التى يوجد بها قصور ومن ثم يكون دور الصندوق التطوير أو التوجيه بالأماكن التى تشهد قصور، مؤكدا أن الأزمات الأخيرة التى شاهدناها تتطلب إعادة النظر فى كل ما يخص منظومة صرف الأمطار بشكل عاجل.

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ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".