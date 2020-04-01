تعرف على صاحب المقولة الشهيرة " الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاحب المقولة الشهيرة :" الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية"، هو أحمد لطفي النقيب الرابع للمحامين الذى ولد في 15 يناير 1872 بقرية برقين، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخرج من مدرسة الحقوق سنة 1889م، تعرف أثناء دراسته على الإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره، كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني مدة في أسطنبول، وبقراءة كتب أرسطو، ونقل بعضها إلى العربية.
عمل أحمد لطفى السيد وزيرا للمعارف ثم وزيرا للخارجية، ثم نائبا لرئيس الوزراء في وزارة إسماعيل صدقي، ونائبا في مجلس الشيوخ المصرى، ورئيسا لمجمع اللغة العربية، وفي أثناء عمله كرئيس للمجمع عرض عليه الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو 1952 أن يصبح رئيسا لمصر لكنه رفض، وعمل رئيسا لدار الكتب المصرية، ومديرا للجامعة المصرية، كما أسس عددا من المجامع اللغوية والجمعيات العلمية.
وكان أحمد لطفي السيد وراء حملة التبرعات الخاصة بإنشاء أول جامعة أهلية في مصر العام 1908 الجامعة المصرية”، والتي تحولت في 1928 إلى جامعة حكومية تحت اسم جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة فيما بعد، كما تبنى المفهوم الليبرالي للحرية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، مناديا بتمتع الفرد بقدر كبير من الحرية وبغياب رقابة الدولة على المجتمع، ومشددا على ضرورة أن يكون الحكم قائما على أساس التعاقد الحر بين الناس والحكام، توفي أحمد لطفي السيد في 5 مارس العام 1963 بالقاهرة.
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