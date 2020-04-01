محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا الثلاثاء، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية ، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهندلتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندي أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.