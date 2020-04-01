تشييع جنازة شخصين سقطا في بيارة صرف بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

شيع أهالي قرية "حمادة" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جنازة اثنين من أهالي القرية، لقيا مصرعهما إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي بالقرية، في حادث تسبب في إصابة 6 آخرين بالاختناق.

تلقى مدير الأمن اللواء عاطف مهران إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بسقوط 8 أشخاص في بيارة صرف صحي، أثناء قيامهم بأعمال رفع بالمحطة الموجودة بقرية "حمادة" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

توفي في الحادث عبدالهادي عبداللطيف عبدالعزيز، ومحمد فتحي عبدالسلام، وأصيب "عبدالمعطي عبداللطيف عبدالعزيز"، و"وليد عبدالبديع محمد إبراهيم"، و"عوض سعيد محمد"، و"محمد محمد عبدالرؤوف"، و"محمد رأفت الدمرداش"، و"عبدالجواد محمد عبدالستار"، جرى تحويل 3 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتبين أنه حال قيام أحد العمال في المحطة بغلق محبس بالغرفة "البيارة" الموجودة أمام محطة الصرف الصحي بالقرية، أصيب باختناق، فيما حاول أصدقاؤه إنقاذه لكنهم أصيبوا جميعهم بحالات اختناق.​