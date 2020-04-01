السديس بشيد جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة كوفيد 19





أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفييد ١٩) من خلال توجيهاته النيّرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الحكيمة داخل المملكة العربية السعودية والتباحث مع رؤساء الدول المتضررة وتنسيق الجهود والتعاون في محاربته.

وأكد أن ولي العهد مشهودة إنجازاته على

الصعيد المحلي والدولي من خلال العديد من المبادرات التي تخدم الإنسانية وتتبنى السياسات الملائمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تطرأ مع الأزمة العالمية جراء انتشار جائحة فايروس كورونا، والتي تم طرحها خلال انعقاد قمة العشرين .وبين أن الأمير محمد بن سلمان لها دور بارز في الحفاظ على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حجم القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والرؤية الحكيمة لقادتها في إدارة العديد من الملفات الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي.واختتم الرئيس العام بتقديم الشكر الجزيل لسموه الكريم على ما يقوم به من جهود كبيرة تصب في المصلحة الدولية العامة والتي تساهم في التخفيف من الأعباء المترتبة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة.داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها إنه سميع مجيب.