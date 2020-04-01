ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 602

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 68 حالة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل عدد المصابين إلى 602.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة،

في إفادة صحفية يومية، إنه تم استبعاد 2298 حالة، بعد أن جاءت تحاليلها سلبية كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة، في حين تماثلت 24 حالة للشفاء.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس، وحتى 20 أبريل المقبل.