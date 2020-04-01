إيران تنفي مقتل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بغارة في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

نفت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن مقتل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان، بغارة إسرائيلية على مطار الشعيرات العسكري بمدينة حمص في سوريا.

ونقلت الوكالة المقربة من الحرس الثوري عن مراسلها العسكري ”حسين دليريان“، قوله خلال تغريدة له كتبها في حسابه الرسمي على ”تويتر“، معلقاً على نبأ مقتل العميد بوردستان، ”منذ دقائق اتصلت بالعميد بوردستان وتحدثت معه، وإنه موجود في إيران، والأخبار المنتشرة حول شهادته (مقتله) في سوريا خاطئة“.

وكان ”بهنام قولي بور“ مراسل قناة ”إيران انترناشونال “ المعارضة أشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي ”تويتر“، إلى مقتل العميد رضا بوردستان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني.

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والعميد احمد رضا بوردستان كان يتولى منصب نائب القائد العام لقوات الجيش الإيراني وهو من أبرز القادة العسكريين في إيران.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مطار الشعيرات في حمص بأكثر من ثمانية صواريخ، مشيرا إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل الثلاثاء لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في شرق حمص بوسط سوريا.

وقالت الوكالة إن ”الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ شرق حمص وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها“.

ونقلت ‘سانا’ عن مصدر عسكري قوله إنّه ليل الثلاثاء ”قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه شرق حمص وعلى الفور تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عددا منها“.