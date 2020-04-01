شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات برلمانية للحكومة للتخلص من المخلفات الصلبة وتطوير منظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إهتماماً واسعاً بقضايا البيئة سواء خلال الجلسات العامة أو مناقشات اللجان النوعية، بإعتبارها أساسا لصحة الإنسان، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية وضع ميزانية مستقلة لتعزيز خدمات النظافة العامة والتخلص من المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة الأمر الذى يمكن اعتماده خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وفي هذا الصدد، نرصد أبرز التوصيات البرلمانية للتصدى للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاع علي النحو الأتي :

1. إعداد خطة قومية لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلى والقطاع الخاص فى إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها.

2. الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة على النحو الوارد فى رؤية مصر 2030، ويشكل من عناصر رسمية ومُتخصصة وأهلية، ليكون منبرا جامعا للتعامل مع الشأن البيئى.

3. ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البيئية والعمل على سن قانون موحد للبيئة فى جميع مجالاتها، واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية صارمة تكفل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة.

4. إلزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئية، وتركيب الحساسات كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، وفرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية والسائلة للمنشآت الصناعية، ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وزيادة عدد محطاتها.

5. تفعيل تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى فى مياه نهر النيل أو المصارف الزراعية أو البحيرات، لمنع تلوث المياه.

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6. إنشاء شرطة مأمورى ضبط قضائى بيئى متخصصة لديها تدريب خاص، ووسائل وأدوات فنية ذات تقنية عالية وذات كفاءة فى الضبط الإدارى والقضائى وذات خبرات عالية فى إجراءات حماية البيئة، و تطوير المحارق الخاصة بإعدام النفايات الصحية.

7. مواصلة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

8. التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

9. توعية المواطنين بالآثار السلبية الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية فى نقل الطعام.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنها تساند اللجنة هذه السياسات والبرامج المتعلقة بتحسين خدمات النظافة العامة، والتخلص من المخلفات الصلبة، وصون البيئة بوجه عام، وتدعو الحكومة إلى التعامل مع هذه المخلفات من منظور إيجابى باعتبارها تمثل موردا لإعادة الاستخدام والتدوير، وخلق فرص عمل جديدة، وتحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.