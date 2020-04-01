شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حملة حزب الوفد "مدرسك فى بيتك" لمواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب الوفد حملة التعليم عن بُعد تحت شعار «مدرسك فى بيتك» تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، واستكمالا للمبادرات التي أطلقها الحزب لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ويرصد الخليج 365 أهداف تلك الحملة.

1- الحملة تهدف إلى دعم الدولة المصرية في التصدي لآثار فيروس «كورونا» وتخفيف العبء عن أولياء الأمور التلاميذ دون أى أعباء مالية.

2- المبادرة تضم نخبة كبيرة من المدرسين في كافة المواد الدراسية بدءا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

3-التلاميذ يجدون كل المراجعات الخاصة بالمناهج الدراسية حتى يوم 15 مارس وفقا لقرار وزير التربية والتعليم، كما سيتم تدريب الطلاب أون لاين وأولياء الأمور على طرق إعداد الأبحاث في مختلف المواد، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الحائرة التي تتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة.

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4- استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الدروس الخصوصية، و تلقى استفسارات وأسئلة التلاميذ وأولياء الأمور والرد عليها أون لاين

5 -الحملة تأتى ضمن المبادرات المستمرة التي يطلقها الحزب لخدمة المواطن المصري، منذ انتشار ازمة فيروس كورونا

6- تقديم الوفد خدمة «مدرسك في بيتك» تصب في صالح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحماية من انتشاره، وفى الوقت نفسه تقديم خدمة تعليمية متميزة لصالح أبنائنا الطلاب.

7- يشرف على إعداد البرامج التعليمية في خدمة «مدرسك في بيتك» عدد من قيادات الحزب والاستعانة بكبار الاستاتذة والمتخصيين